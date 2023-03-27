В Болхове занялись антикоррупционной политикой

27.3.2023 | 8:29 Новости, Общество

Антикоррупционные правила прописали для контрактного управляющего.

Фото Администрации Болховского района

Администрация Болховского района Орловской области утвердила положение об антикоррупционной политике собственного контрактного управляющего. Из преамбулы документа следует, что антикоррупционная политика определяет основные принципы, процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности администрации Болховского района. При этом служащим напоминается, что коррупция многообразна – это и злоупотребление служебным положением, и дача и получение взятки, и коммерческий подкуп, и незаконное использование своего должностного положения вопреки интересам государства, и другое.

Согласно новому документу контрактный управляющий обязан принимать активное участие в формировании и реализации антикоррупционных мероприятий и процедур. При этом он должен проводить такие антикоррупционные мероприятия, «которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат». В случае совершения контрактным управляющим коррупционных правонарушений в связи с исполнением им трудовых обязанностей, он привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий.

Документ обязывает контрактного управляющего воздерживаться от совершения и участия прямо или косвенно, лично или через посредничество, от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку. Даже просьбы или намеки о даче взятки недопустимы. Он также должен воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения. Управляющий обязан незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о ставшей ему известной информации о коррупции других чиновников.

Отдельным пунктом в постановлении прописана антикоррупция в закупочной деятельности. Согласно ей контрактный управляющий декларирует открытую и конкурентную систему проведения закупочных процедур. Он обязан тщательно планировать потребности в закупках, анализировать рынки, обеспечивать информационную открытость закупки, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Также он должен совершать «честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества товаров, работ, услуг)».

ИА «Орелград»

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