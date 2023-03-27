В МФЦ выросло число налоговых услуг

Налоговая служба расширила спектр своих услуг в МФЦ до 25 видов.

В Орловской области на сегодняшний день специалисты отделений МФЦ оказывают 25 государственных услуг Федеральной налоговой службы России. Их количество и, в отдельных случаях, порядок оказания по сравнению с прошлым годом увеличилось и изменилось, что связано, в том числе, и с законодательными новеллами. По сообщению пресс-службы УФНС России по Орловской области, перечень расширила услуга по приему запроса о предоставлении информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«Кроме того, в связи с введением Единого налогового счета, с 1 января 2023 года изменились формы справок и акта, представляемых налогоплательщикам для осуществления сверки расчетов с бюджетом, — объяснили в налоговой службе. — В отделениях МФЦ можно запросить справку о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета и справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, а также акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа».

Напомним, что теперь при обращении в МФЦ орловцы могут заявить о своем желании получать сообщения о наличии недоимки или задолженности по пеням, штрафам и процентам в виде смс или по электронной почте. Для этого необходимо предоставить налоговикам соответствующее согласие на получение такой информации в письменной форме. В Управлении ФНС России по Орловской области также добавили, что одной из самых востребованных услуг налоговой службы в МФЦ, в период проведения декларационной кампании, является услуга «Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе».

«Так, за первые два месяца 2023 года более 2,3 тысячи орловцев обратились в МФЦ по данному вопросу, — подсчитали в ведомстве. — Стоит отметить, что в многофункциональных центрах есть возможность не только сдать декларацию с прилагаемыми документами, но и воспользоваться отдельной услугой по ее заполнению. При этом обращаться в налоговый орган нет необходимости». Добавим, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 94 отделения многофункциональных центров, в которых можно получить услуги ФНС.

ИА «Орелград»