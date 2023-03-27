В Орле «исчезло» пять тысяч рабочих рук

Орелстат обнародовал итоги обследования рабочей силы.

Орелстат опубликовал оперативные данные об итогах обследования рабочей силы в Орловской области. Для анализа был взят период с ноября 2022 года по январь 2023 года. Сообщается, что численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в отчетном периоде времени составила 343,7 тысячи человек. Из них 331,3 тысячи орловцев были заняты в экономике, а 12,4 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда именно такие граждане и классифицируются как безработные.

Отметим, что численность рабочей силы по сравнению с предыдущим периодом обследования заметно сократилась. Так, по итогам четвертого квартала 2022 года она насчитывала 348,9 тысячи человек. Таким образом, из численности рабочей силы всего за месяц каким-то образом исчезло порядка пяти тысяч орловцев. Добавим также, что по итогам обследования было выявлено 264,8 тысячи жителей Орловской области, которые в силу своего возраста не входят в состав рабочей силы. Данный показатель немного увеличился – в четвертом квартале 2022 года он составлял 263,8 тысячи человек.

Напомним также, что ситуация на рынке труда стала предметом обсуждения на заседании комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям Орловского облсовета народных депутатов. Перед парламентариями выступил начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников. Депутаты выслушали его доклад, свидетельствующий о сокращении количества безработных граждан, и задали ряд вопросов.

«Есть информация, что в Орловской области не хватает примерно 1300 медицинских работников и около 800 врачей, — поинтересовался, в частности, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Владислав Числов. — В 2021 году были цифры иные — около 700 медицинских работников и 400 врачей. Что правительство делает, чтобы решить данный вопрос с нехваткой кадров?»

Александр Сотников в ответ на это сообщил, что Орловская область в рамках реализации национального проекта «Демография» сотрудничает с Томским государственным университетом. Последний в прошлом году проводил повышение квалификации для медицинского персонала. В этом году областной департамент направил в указанный университет предложение подобрать специалистов, чтобы они повышали квалификацию врачей у нас в регионе.

ИА «Орелград»