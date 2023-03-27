Водоканал заподозрили в ограничении конкуренции

Антимонопольная служба завела дело на муниципальное предприятие.

Управление ФАС России по Орловской области по жалобе компании «Спецтехнологии» из Красноярска завело дело на МУП «Водоканал» из орловского райцентра Ливны. Заведено оно для рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии в действиях «Водоканала» признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупки путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме.

В январе 2023 года на официальном сайте закупок было опубликовано извещение о проведении запроса котировок на поставку машины для очистки канализационных сетей на базе шасси КамАЗ. Согласно протоколу на участие было подано две заявки: от «Спецтехнологии», чья заявка была отклонена, как несоответствующая требованиям документации открытого запроса котировок, и Арзамасского завода коммунального машиностроения, признанного в итоге победителем.

Проигравшая компания сочла, что требования к участникам запроса были сформулированы с нарушениями, поскольку они частично могли отсечь часть потенциальных поставщиков. Например, исходя из технического задания закупаемая каналопромывочная машина должна быть изготовлена не ранее 2023 года. В ходе предварительного изучения документации было установлено, что требование о годе изготовления машины и шасси «является излишним и может привести к ограничению конкуренции, путем сужения потенциального круга участников закупки, в силу того, что фактическое состояние транспортного средства, как правило, оценивается после проведения его комплексной диагностики и не всегда зависит от года выпуска транспортного средства».

Также под сомнение может быть поставлено требование об обязательном наличии авторизованных сервисных центров, имеющих право производить ремонт поставляемого товара, а также о гарантийных обязательствах поставщика и изготовителя не менее 18 месяцев на оборудование и не менее 24 месяцев на шасси с момента поставки. Есть подозрение, что и такие условия могут привести к сужению потенциального круга участников закупки.

Добавим, что антимонопольные требования к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений установлены статьей 17 Закона о защите конкуренции. Этим законом запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В данном случае требование о годе изготовления машины, например, вероятно исключает возможность участия в рассматриваемой закупке лиц, заинтересованных в поставке исправной спецавтотехники, но не имеющих требуемой машины 2023 года изготовления. Подобное может привести к ограничению конкуренции и, как следствие, сужению круга потенциальных участников закупки по причинам отклонения заявок участников по формальным основаниям. В результате был издан приказ Управления ФАС о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. Ближайшее заседание назначено на 18 апреля.

ИА «Орелград»