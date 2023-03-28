Чиновники объяснили, как им удалось сэкономить два миллиарда

Представлен отчет об оптимизации расходов областного бюджета.

Правительство Орловской области подготовило отчет об исполнении мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета за 2022 год. Он уже получил официальное одобрение временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Соколова. Последний также поручил исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий указанной программы, активизировать работу по выполнению целевых показателей, не выполненных в 2022 году. В срок до 1 мая 2023 года им поручено внести предложения по пересмотру целевых показателей на 2023-2024 годы в департамент финансов Орловской области.

Целевым индикатором по каждому направлению в данном случае является так называемый эффект от оптимизации бюджетных расходов, то есть, по сути, полученная экономия казенных средств. При этом отправной точкой является 2018 год, по данным которого сопоставляются текущие показатели. Согласно отчету по итогам 2022 года запланированный бюджетный эффект должен был составить 1,366 миллиарда рублей, а по факту составил 1,913 миллиарда. Иными словами, на такую сумму удалось сократить бюджетные расходы по ряду направлений по сравнению с 2018 годом.

В своем отчете чиновники подробно поясняют, за счет чего удалось достичь эффекта. Основной вклад в достижение внесло использование механизма привлечения кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета. Поясним, что в рамках данного механизма государство предоставляет Орловской области дешевые бюджетные кредиты, за счет которых погашаются более дорогие банковские займы.

В минувшем 2022 году, согласно отчету, благодаря такой системе перекредитования оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области составила 1,047 миллиарда рублей при плане 739,72 миллиона рублей. Словом, большую часть сложившейся экономии Орловщине принесла финансовая помощь федерального центра. Еще более 106 миллионов рублей экономии принесла оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население. Достичь этого удалось «за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти)».

Введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения привело к сокращению соответствующих бюджетных ассигнований на 174,33 миллиона рублей. Еще 26,5 миллиона рублей казне сэкономило увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд органов исполнительной государственной власти и бюджетных учреждений Орловской области. То есть в данном случае речь идет о совершенствовании системы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Добавим, что экономила казна и на простых людях. Например, в отчете отмечен эффект, который бюджету принесла так называемая оптимизация численности педагогических работников школ и дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности на территории Орловской области. Свою лепту внесло и уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности.

ИА «Орелград»