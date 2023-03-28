«Газ Ресурс» должен в течение месяца устранить провалы на Карачевском шоссе

28.3.2023 | 9:51 ЖКХ, Новости

Соответствующее требование направлено МКУ «ОМЗ г. Орла».

Дорога на участке от Комсомольской до Мостовой улицы ремонтировалась в прошлом году. Подрядчик в течение гарантийного срока должен устранять выявленные недостатки, которые не связаны с рядовой эксплуатацией объекта. По Карачевскому шоссе выявлена просадка асфальтового покрытия вокруг горловин смотровых колодцев и дождеприемных решеток.

«В адрес подрядной организации ООО «Газ Ресурс» направлено требование устранить образовавшиеся дефекты в течение месяца», — сообщает пресс-служба администрации Орла.

ООО «Газ Ресурс» также ремонтировало улицы Максима Горького и Ломоносова. Дефектов проезжей части не выявлено, сообщили в администрации.

Напомним, ремонт Карачевского шоссе обошелся в 169 млн рублей, Ломоносова — 35 млн, Максима Горького — 98 млн. В этом году ООО «Газ Ресурс» будет восстанавливать дорожное полотно по улицам Полярная и Энгельса.  Общая цена контрактов — 32,7 млн рублей.

ИА «Орелград»

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