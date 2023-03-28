КСП проверила расходование депутатских денег

Проверке подверглась программа наказов избирателей в Мценске.

Мценская Контрольно-счетная палата представила в горсовете народных депутатов отчет о проверке исполнения муниципальной программы «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов» за 2022 год. Аудиторы отметили, что на протяжении всего года в программу вносились изменения и уточнения. Всего с учетом изменений городскому управлению ЖКХ и муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по предложениям избирателей было выделено 3,1 миллиона рублей.

Из них непосредственно бюджетным учреждениям было перечислено 1,885 миллиона рублей. КСП установила, что на ремонт зданий и сооружений было потрачено 784,29 тысячи рублей из указанной суммы, на приобретение строительных материалов — 545 тысяч рублей, на приобретение так называемых предметов длительного пользования – 355,71 тысячи рублей, на приобретение прочих материальных запасов — 200 тысяч рублей. Управлению ЖКХ было перечислено на реализацию наказов избирателей 1,215 миллиона рублей. В ходе проверки было установлено, что бюджетными учреждениями на реализацию предложений избирателей в 2022 году было освоено 99,99 процента выделенных им бюджетных средств. В частности, благодаря депутатским деньгам учреждения приобретали кровати, детские шкафы и стулья, ученические стулья, а также рециркуляторы. Приобретенное имущество в полном объеме принято к бухгалтерскому учету и отражено в оборотных ведомостях.

По линии управления ЖКХ город получил спортивные тренажеры для парка Калиникова и детское игровое оборудование. Контрольно-счетной палатой было проверено фактическое наличие установленного детского игрового оборудования и малых архитектурных форм. Иными словами, аудиторы выходили на место, чтобы лично убедиться в том, что объекты существуют. В итоге они зафиксировали наличие всего, что было закуплено и поставлено, в том числе карусель, детскую качалку, песочницу, скамейки, урны, брусья, рукоход и другое.

«Оборудование установлено в полном объеме и находится в удовлетворительном состоянии, — отчиталась КСП. — Согласно публичной кадастровой карте города Мценска, закупленное оборудование установлено на землях, категории которых не относятся к частной собственности и общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов».

Нецелевого расходования средств установлено не было, однако аудиторы указали на то, что несколько предложений избирателей в прошлом году исполнены не были.

ИА «Орелград»