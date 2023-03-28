ЛДПР проводит конкурс имени Владимира Жириновского

28.3.2023 | 22:00 Новости, Образование

Победители смогут получить высшее образование в Москве.

Подать заявку на участие нужно до 15 апреля. Попробовать свои силы могут в том числе старшеклассники из Орловской области. Для этого нужно написать мотивационное письмо и собрать пакет необходимых документов. Первый этап конкурса завершится 29 апреля. Итоги будут подведены 15 мая, а наградят победителей 1 июня.

Участники Первого Всероссийского конкурса имени В.В. Жириновского смогут выбрать одно из 13 направлений для обучения в Университете мировых цивилизаций. Среди профилей подготовки бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, государственное и муниципальное управление и другие востребованные специальности.

Регистрация участников конкурса на сайте.

ИА «Орелград»

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