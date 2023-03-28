Мценские чиновники отчитались о судебных тяжбах

Администрация Мценска «отбилась» от половины предъявленных ей исков.

Власти орловского райцентра Мценск раскрыли довольно любопытную статистику, связанную с так называемой претензионной работой. Речь, по большому счету, идет о судебных тяжбах, в которых принимали участие местные чиновники. Согласно обнародованным сведениям, к администрации города Мценска и ее структурным подразделениям, обладающим статусом юридического лица, за период с марта 2022 года по февраль 2023 года было предъявлено 65 исковых заявлений, в том числе шесть административных исковых заявлений.

Общая сумма требований по указанным искам составила 7,911 миллиона рублей. Впрочем, чиновникам удалось нивелировать проигранные требования практически до минимума. Та, по данным мэрии, из указанных исков удовлетворено судами было 32 заявления на общую сумму требований 57,5 тысячи рублей. В удовлетворении оставшихся 33 исковых заявлений судами было отказано. Добавим, что в качестве третьего (заинтересованного) лица администрация города Мценска привлекалась к участию в судебных процессах по 21 исковому заявлению. Кстати, чиновники и сами активно обращались в суды.

«Администрацией города и структурными подразделениями администрации со статусом юридического лица было разработано и предъявлено в суды 223 исковых заявлений и судебных приказов на сумму 6,084 миллиона рублей, из них удовлетворено 220 исков на сумму 5,038 миллиона рублей, — следует из официальных данных. — В службу судебных приставов направлено 202 исполнительных листа на сумму 2,224 миллиона рублей. На рассмотрении в судах находится еще 20 судебных дел, а 10 исковых заявлений находятся в работе».

ИА «Орелград»