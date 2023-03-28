Орловцам предложили заглянуть в мир искусства

28.3.2023 | 8:45 Культура, Новости

Во Всемирный день театра, отмечаемый 27 марта, в областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась тематическая выставка.

Посетителям предложили заглянуть в мир искусства. В экспозиции собраны подборки книг, рассказывающие о театре и людях искусства. Это издания о театральных профессиях, о знаменитых театрах нашей страны, об истории театрального искусства в целом. Кроме того, в экспозиции представлены книги с воспоминаниями известных актеров и режиссеров.
Выставка будет работать до 4 апреля.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования