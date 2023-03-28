Орловцам предложили заглянуть в мир искусства

Во Всемирный день театра, отмечаемый 27 марта, в областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась тематическая выставка.

Посетителям предложили заглянуть в мир искусства. В экспозиции собраны подборки книг, рассказывающие о театре и людях искусства. Это издания о театральных профессиях, о знаменитых театрах нашей страны, об истории театрального искусства в целом. Кроме того, в экспозиции представлены книги с воспоминаниями известных актеров и режиссеров.

Выставка будет работать до 4 апреля.

ИА «Орелград»