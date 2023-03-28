Орловские власти рассчитывают на 15 федеральных миллиардов

Это на 20% больше, чем годом ранее.

В 2023 году Орловская область планирует заключить 88 соглашений с федеральными министерствами и ведомствами на общую сумму около 15 миллиардов рублей. В качестве софинансирования на реализацию запланированных мероприятий регион выделит более миллиарда рублей.

Как отметили на совещании в администрации региона 27 марта, значительную часть средств направят в сферы здравоохранения, дорожного строительства, образование, соцзащиту, сельское хозяйство, на программу формирования комфортной городской среды.

К примеру, только по линии регионального депздрава объем федерального финансирования составит 5,2 млрд рублей. Средства направят на строительство многопрофильного медцентра в Орле, детской поликлиники в Ливнах, модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба губернатора.

На данный момент заключено уже 87 соглашений с объемом финансирования в 14,8 млрд рублей.

ИА «Орелград»