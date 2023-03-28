Орловское предприятие купило для бойцов СВО антидроновые ружья

Их в ближайшее время распределят по подразделениям согласно поступавшим заявкам.

Во время прямого эфира в соцсетях 27 марта губернатор Андрей Клычков поблагодарил представителей орловского бизнеса за активную поддержку участников спецоперации. Он, в частности, отметил АО «Протон», передавшее на передовую девять антидроновых ружей для ликвидации и подавления беспилотников.

Глава региона подчеркнул, что представители бизнес-сообщества вносят весомый вклад в сбор гуманитарных грузов для наших бойцов: закупают дорогостоящее оборудование, переводят средства на технику и инструменты, оплачивают счета на одежду и обувь, продукты питания и другое.

«Спасибо всем представителям делового сообщества региона, жителям – за активное участие в поддержке наших военнослужащих. Только вместе можно прийти к Победе, только так можно защитить мир», — подчеркнул губернатор Клычков.

ИА «Орелград»