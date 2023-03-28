Орловское предприятие купило для бойцов СВО антидроновые ружья

28.3.2023 | 9:00 Новости, СВО

Их в ближайшее время распределят по подразделениям согласно поступавшим заявкам.

Фото Андрея Клычкова

Во время прямого эфира в соцсетях 27 марта губернатор Андрей Клычков поблагодарил представителей орловского бизнеса за активную поддержку участников спецоперации. Он, в частности, отметил АО «Протон», передавшее на передовую девять антидроновых ружей для ликвидации и подавления беспилотников.

Глава региона подчеркнул, что представители бизнес-сообщества вносят весомый вклад в сбор гуманитарных грузов для наших бойцов: закупают дорогостоящее оборудование, переводят средства на технику и инструменты, оплачивают счета на одежду и обувь, продукты питания и другое.

«Спасибо всем представителям делового сообщества региона, жителям – за активное участие в поддержке наших военнослужащих. Только вместе можно прийти к Победе, только так можно защитить мир», — подчеркнул губернатор Клычков.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования