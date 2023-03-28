Отнятую у орловца машину поделили между его бывшими женами

В Орловской области погашен очередной крупный долг по алиментам.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области рассказало об очередной случае принудительного взыскания задолженности по алиментам. Он оказался довольно любопытным. Как уточнили в пресс-службе УФССП, Исполнительное производство находилось в работе у сотрудников отделения судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который должен был выплачивать алименты на содержание троих своих детей, родившихся в двух браках.

«Мужчина производил оплату алиментов нерегулярно и не в полном объеме, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере свыше 680 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве. — В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем к гражданину были применены меры принудительного исполнения, в том числе, наложен арест на автомобиль марки «Фольксваген», принадлежащий должнику на праве собственности».

Должнику также сообщили, что у него имеется определенный законом срок на то, чтобы выполнить все просроченные финансовые обязательства. Это позволило бы ему добиться снятия ареста с машины. Поскольку он погасить долг не успел, было принято решение передать иномарку на реализацию и пустить с торгов. За счет выручки от продажи предполагалось погасить долги алиментщика. Однако иномарка на торгах продана так и не была, покупателей на нее не нашлось.

«В связи с чем судебный пристав-исполнитель предложил автомобиль взыскательницам в счет погашения задолженности по алиментам, — продолжают в пресс-службе УФССП. — Данное имущество было распределено между женщинами: одна супруга предпочла оставить автомобиль, другая — получить часть его стоимости. После применения мер принудительного исполнения мужчина встал на путь исправления и трудоустроился. Взыскание текущих платежей и остатка задолженности по алиментам производится из заработной платы должника и находится на пристальном контроле судебных приставов».

ИА «Орелград»