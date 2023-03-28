«Политическим» НКО субсидии в Орле не дадут

В областном центре проводится кампания по приему заявок от общественников.

В Орле набирает обороты проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023 году. Ранее официальное извещение об этом опубликовала администрация областного центра. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Заявки принимаются в управлении по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями по 12 апреля 2023 года включительно.

Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие деятельность на территории города Орла. При этом они должны отвечать обязательным требованиям. Отметим, что список требований пересматривается ежегодно. В этом году, например, в перечень включено 10 обязательных требований. В частности, в составе учредителей СО НКО не должно быть политических партий, в уставе СО НКО не должно быть упоминания наименования политической партии.

Также потенциальных соискателей на получение бюджетной поддержки будут проверять на наличие «фактов передачи СО НКО пожертвований политической партии или ее региональному отделению». С учетом сложной геополитической ситуации субсидии не дадут организациям, являющимся иностранными юридическими лицами, или зарегистрированными в офшорных зонах.

Также соискателей проверят на наличие просроченной задолженности не только по налогам и сборам, но и по возврату в бюджет Орла субсидий и бюджетных инвестиций, а также иной неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием. Традиционно соискатели не должны на момент проведения проверки отборочной комиссией находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. Добавим, что СО НКО должна проработать в Орле не менее одного года до подачи заявки.

Еще одно «требование дня» — СО НКО не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. По условиям одна СО НКО может подать только одну заявку, а в состав заявки может быть включен только один проект или программа. Запрашиваемый размер субсидии в 2023 году не может превышать 90 тысяч рублей.

ИА «Орелград»