В Орле прокурор и бизнес-омбудсмен встретятся с предпринимателями

Необходима предварительная запись, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин снова готовы изучить обращения и ответить на вопросы представителей местного бизнеса. 4 апреля они проведут очередной совместный личный прием по теме нарушений прав предпринимателей.

Предварительная запись по телефонам 8 (4862) 40-56-49, 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89.

Прием состоится в здании прокуратуры на ул. Красноармейская, д. 17 а. Начало в 10:00, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»