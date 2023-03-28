В Орле прокурор и бизнес-омбудсмен встретятся с предпринимателями

28.3.2023 | 8:51 Новости, Общество

Необходима предварительная запись, уточнили в пресс-службе надзорного органа. 

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин снова готовы изучить обращения и ответить на вопросы представителей местного бизнеса. 4 апреля они проведут очередной совместный личный прием по теме нарушений прав предпринимателей.

Предварительная запись по телефонам 8 (4862) 40-56-49, 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89.

Прием состоится в здании прокуратуры на ул. Красноармейская, д. 17 а. Начало в 10:00, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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