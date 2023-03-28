В Орле завершили ремонт регистратуры в поликлинике больницы Боткина

Теперь пациентов оповещают о порядке в электронной очереди голосовыми сообщениями и принимают в формате фронт-офис.

Во взрослой поликлинике городской больницы имени С.П. Боткина в Орле открыли после обновления стойку регистратуры, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Масштабные работы выполнили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После реконструкции регистратура поликлиники стала не только более современной и функциональной, но и заметно повысился комфорт для пациентов. В помещении установили новую мебель, в том числе кресла и диваны.

Кроме того, регистратуру объединили с колл-центром. Операторы работают во второй зоне рекреации – они принимают вызовы на дом, записывают к специалистам и отвечают на вопросы пациентов.

Еще одно приятное новшество – электронная очередь. Теперь пациенты четко знают свою позицию на обслуживание и следят за очередью с помощью речевого оповещения.

ИА «Орелград»