В Орловской области сократился реальный уровень инвестиций

Статистики обнародовали предварительные данные об активности инвесторов.

В Орловской области в 2022 году на развитие экономики и социальной сферы области использовано 60,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это на 12,2 процента меньше уровня 2021 года (по полному кругу хозяйствующих субъектов, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами). Об этом сообщил Орелстат, специалисты которого подвели пока еще предварительные итоги деятельности в указанной сфере.

Также аналитики подсчитали объемы инвестиций в нефинансовые активы, причем эта информация приведена без учета представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Сообщается, что инвестиции в основной капитал в прошлом году составили 39,438 миллиарда рублей, или 83,9 процента к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Ситуация по источникам финансирования выглядит так: собственные средства – 20,996 миллиарда рублей, привлеченные средства – 18,442 миллиарда.

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы в минувшем году составили 2,993 миллиарда рублей, в том числе затраты на приобретение: земли и объектов природопользования 2,974 миллиарда рублей, контрактов, договоров аренды, лицензии, деловой репутации организаций («гудвилла»), деловых связей (маркетинговых активов) — 18,8 миллиона рублей. Добавим, что в 2022 году оборот организаций Орловской области сложился в сумме 673,8 миллиарда рублей, что на 12,1 процента больше (в действующих ценах), чем в 2021 году.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, — пояснили в Орелстате. – В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

ИА «Орелград»