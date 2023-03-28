В Орловской области записывать детей в 1 класс начнут с 1 апреля

28.3.2023 | 11:32 Новости, Образование

В региональном Департаменте образования обсудили старт заявочной кампании.

Фото Департамента образования Орловской области

В рабочем совещании в режиме онлайн приняли участие в том числе операторы общеобразовательных организаций. В Орловской области принято решение начать запись в 1 классы именно 1 апреля в 00 часов. Это связано с плановой доработкой форм на ЕПГУ.

Принимать заявления от родителей будущих школьников будут на нескольких платформах.  Приоритетные способы подачи заявлений в 1 класс: в электронной форме через Госуслуги или с использованием функционала государственной региональной информационной системы «Виртуальная школа, сообщили в Департаменте образования Орловской области.

Также участвующим в совещании разъяснили обязательные требования порядка приема на обучение в школы области.

ИА «Орелград»

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