В Орловской области записывать детей в 1 класс начнут с 1 апреля

В региональном Департаменте образования обсудили старт заявочной кампании.
В рабочем совещании в режиме онлайн приняли участие в том числе операторы общеобразовательных организаций. В Орловской области принято решение начать запись в 1 классы именно 1 апреля в 00 часов. Это связано с плановой доработкой форм на ЕПГУ.
Принимать заявления от родителей будущих школьников будут на нескольких платформах. Приоритетные способы подачи заявлений в 1 класс: в электронной форме через Госуслуги или с использованием функционала государственной региональной информационной системы «Виртуальная школа, сообщили в Департаменте образования Орловской области.
Также участвующим в совещании разъяснили обязательные требования порядка приема на обучение в школы области.
ИА «Орелград»