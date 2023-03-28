Жители Орла могут пожаловаться в МЧС на коррупцию

28.3.2023 | 9:32 Новости, Общество

В региональном управлении  проводят «антикоррупционную неделю».

В эти дни в ведомстве организуют личный прием граждан и рассмотрят письменные обращения.

Неделя противодействия коррупции проходит с 27 по 31 марта. Любой желающий может обратиться в МЧС по Орловской области и сообщить о фактах коррупции, а также получить консультацию.

Письменные обращения принимают по адресу: Орел, улица Сурена Шаумяна, д. 33, отдел административной работы (почтой или нарочным). Также можно отправить письмо на электронную почту: GUOrel@57.mchs.gov.ru.

Личный прием проводят в управлении МЧС по адресу: Орел, улица Пионерская, 5, кабинет 34. С 09.00 до 13.00.

Также 31 марта будет работать «прямая линия». Вопросы можно задать по телефону: 8 (4862) 44-97-67 с 9.00 до 16.00.

ИА «Орелград»

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