«Дворянское гнездо» оградят от капитальной застройки

Власти скорректировали правовой режим охраны ландшафтного сквера.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало очередной приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», XIX век. Напомним, данный объект официально расположен по адресу: город Орел, от дома № 9 по улице Октябрьской до берега реки Орлик, далее по дну оврага до пересечения с продолжением улицы 7 Ноября.

Ранее областные власти уже издавали приказ о границах и правовом режиме использования земель. Новый документ связан с тем, что недавно проект границ «Дворянского гнезда» был скорректирован. В связи с этим утверждены новые границы территории объекта культурного наследия и новый правовой режим использования территории внутри них. В частности, на территории ландшафтного сквера разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Одновременно запрещается: возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; проведение работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающих условия, необходимые для его сохранности.

Нельзя использовать территорию «Дворянского гнезда» под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер. Нельзя размещать там объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования. Запрещено оборудовать в сквере лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ИА «Орелград»