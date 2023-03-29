Неосторожно убивший приятеля орловец попал под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения для обвиняемого из Малоархангельского района.

Вступило в законную силу постановление Малоархангельского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщила пресс-служба суда, было рассмотрено соответствующее ходатайство следователя. Как следует из материалов дела, преступление было совершено 20 февраля 2023 года, но дело было заведено 16 марта. Как сообщала ранее пресс-служба Следственного управления СК России по Орловской области, 47-летний мужчина в вечернее время распивал спиртное вместе с потерпевшим в одном из частных деревенских домов. Между ними возник конфликт на бытовой почве. Мужчина нанес потерпевшему удар ногой в область живота, повредив брюшную полость. 14 марта от полученного телесного повреждения потерпевший скончался в лечебном учреждении.

«В судебном заседании сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, посчитав возможным избрание иной более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы», — рассказали в пресс-служба районного суда. Однако суд принял во внимание то, что обвиняемый не имеет достаточно прочных социальных связей и постоянного источника дохода.

Находясь на свободе, обвиняемый может оказать давление на людей, обладающих информацией по уголовному делу, которые проживают в одном населенном пункте с ним, что свидетельствует о беспрепятственной возможности угрожать им в целях изменения показаний как в период предварительного следствия, так и в суде. В связи с этим суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также может скрыться от следствия и суда. Поэтому в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

ИА «Орелград»