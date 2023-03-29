Несуществующий молокозавод нашли в Орле

Фантомное предприятие тоннами «производило» масло.

В Орловской области выявлено уже второе за последнее время молокоперерабатывающее предприятие, которое, судя по его отчетности, нашло способ производства огромного количества готовой продукции из минимального количества сырья. Как рассказали в пресс-службе Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, выйти на след этого предприятия удалось с помощью государственной информационной системы «Меркурий». В нее были внесены сведения о том, что некое ООО «Стигма» в период с февраля по март 2023 года выработало 51 тонну молочной продукции всего лишь из 87 килограммов сырья.

«Анализ электронных ветеринарных сопроводительных документов показал, что в качестве сырья производитель использовал масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%, полученное в объеме 200 кг от предприятия Рязанской области, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Согласно производственным транзакциям из 87 кг сырья ООО «Стигма» выработало 51 536 кг масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного» с массовой долей жира 82,5%. Полученная продукция в полном объеме была направлена покупателям Орловской, Рязанской и Ростовской областей, Москвы и Пермского края».

Сотрудников надзорного ведомства заинтересовал такой мощный завод, и они выехали на место его расположения. Виртуальная документация гласила, что расположена производственная площадка в поселке Дружный на территории Орловского муниципального округа. Однако никакого производства по указанному адресу проверяющие не нашли. В связи с этим производственная площадка была признана фантомной и исключена из информационной системы «Цербер» «по причине отсутствия по месту осуществления деятельности».

«По факту введения в оборот товаров неизвестного происхождения Управлением Россельхознадзора направлена информация в УМВД, прокуратуру и УФНС Орловской области для принятия мер в рамках возложенных полномочий, — добавили в ведомстве.- О поступлении в регионы продукции неизвестного происхождения проинформированы соответствующие территориальные Управления Россельхознадзора. В целях недопущения дальнейшего оборота указанной продукции ее получателям направлены письма».

ИА «Орелград»