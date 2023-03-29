Орловцы за год потратили на ювелирные украшения 1 миллиард рублей

Аналитики выяснили, что в Орловской области в 2022 году средний чек составлял 5 413 рубля.

Согласно статистике аналитического центра SOKOLOV, в минувшем году жители Орловской области потратили на ювелирные украшения 1 миллиард рублей. Для сравнения в Тамбовской области — 0,97 млрд, в Воронежской — 3,7 млрд. Эксперты добавили, что в минувшем году рынок ювелирных украшений покинули глобальные люксовые бренды. Выросли продажи бюджетного серебра и доля онлайн-продаж ювелирных изделий подтянулась с 17% до 19%.

ИА «Орелград»