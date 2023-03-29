Орловцы за год потратили на ювелирные украшения 1 миллиард рублей

29.3.2023 | 9:54 Новости, Экономика

Аналитики выяснили, что в Орловской области в 2022 году средний чек составлял 5 413 рубля. 

Согласно статистике аналитического центра SOKOLOV, в минувшем году жители Орловской области потратили на ювелирные украшения 1 миллиард рублей. Для сравнения в Тамбовской области — 0,97 млрд, в Воронежской — 3,7 млрд.  Эксперты добавили, что в минувшем году рынок ювелирных украшений покинули глобальные люксовые бренды. Выросли продажи бюджетного серебра и доля онлайн-продаж ювелирных изделий подтянулась с 17% до 19%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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