Орловец лишился каски и получил 15 суток ареста

29.3.2023 | 10:18 Закон и порядок, Новости

Мужчина появился в общественном месте с символикой «СС».

Дело о публичном демонстрировании атрибутики, запрещенной федеральным законом, рассмотрел 7 марта Ливенский районный суд. Факт административного правонарушения был зафиксирован днем 10 февраля 2023 года. Мужчина находился на улице Орджоникидзе в каске со сдвоенными рунами «Зиг» («СС»). Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

После рассмотрения материалов мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с конфискацией предмета правонарушения – каски, сообщили в пресс-службе райсуда. Постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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