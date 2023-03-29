Орловские аграрии могут поступить в «Школу фермера»

В этом году набирают 35 участников по направлениям «Садоводство» и «Цветоводство».

По информации регионального Департамента сельского хозяйства, с 20 марта по 14 апреля в Орловской области проходит седьмая волна федерального образовательного проекта АО «Россельхозбанк» «Школа фермера». Пройти насыщенный курс могут владельцы личных подсобных или фермерских хозяйств, а также те, кто только планирует запустить свое дело в агропромышленном комплексе.

В этом году обучение смогут пройти 35 человек. Программа включает в себя теорию в дистанционном формате и выездную практику, где студенты смогут перенять опыт успешных аграриев – всего 250 часов. По итогам обучения студенты составляют бизнес-план своего будущего фермерского хозяйства. Диплом «Школы фермера» и бизнес-плана дают возможность потенциальным фермерам претендовать на грантовую поддержку.

Для соискания места участника необходимо направить заявку на конкурс. Это может быть эссе, презентация или видеоролик о своем проекте. Необходимо оставить заявку по ссылке, а также направить небольшой рассказ о себе и своем потенциальном проекте в сельском хозяйстве на электронную почту mmv@adm.orel.ru или educate3@orelsau.ru.

Подробную информацию по проекту «Школа Фермера» можно узнать у специалистов Департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону: 8 486-275-06-08 или на сайте Орловского ГАУ в разделе «Школа фермера».

ИА «Орелград»