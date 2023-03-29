Орловские школьники будут осваивать единоборства

Такая возможность появилась у ребят из Хомутово. Здесь открыли профильный клуб.

Свой клуб единоборств теперь есть в Новодеревеньковском районе. 28 марта он открылся в Хомутовской школе. Губернатор Андрей Клычков, посетивший учебное заведение, назвал это спортивное событие важным не только для Новодеревеньковского района, но и для всей Орловщины. Прежде всего, для развития сельского спорта.

Местным школьникам купили форму для занятий самбо. Кроме того, глава региона вручил знаки и удостоверения кандидатов в мастера спорта России чемпиону ЦФО в абсолютной категории Антону Сапунову и призеру ЦФО в весовой категории 73 кг Артему Семенихину, сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»