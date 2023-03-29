Орловские школьники будут осваивать единоборства

29.3.2023 | 8:07 Новости, Спорт

Такая возможность появилась у ребят из Хомутово. Здесь открыли профильный клуб.

Единоборства
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Свой клуб единоборств теперь есть в Новодеревеньковском районе. 28 марта он открылся в Хомутовской школе. Губернатор Андрей Клычков, посетивший учебное заведение, назвал это спортивное событие важным не только для Новодеревеньковского района, но и для всей Орловщины. Прежде всего, для развития сельского спорта.

Местным школьникам купили форму для занятий самбо. Кроме того, глава региона вручил знаки и удостоверения кандидатов в мастера спорта России чемпиону ЦФО в абсолютной категории Антону Сапунову и призеру ЦФО в весовой категории 73 кг Артему Семенихину, сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования