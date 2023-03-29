Орловский энергосбыт передал будущим энергетиками приборы учета

29.3.2023 | 10:04 Новости, Образование

Компания пополнила материально-техническую базу Орловского ГАУ.

Фото ООО «Орловский энергосбыт»

Подаренные устройства являются элементами для построения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Они послужат наглядным пособием и тренажерами для будущих специалистов кафедры электроснабжения. Такие счетчики активно внедряют в системе интеллектуального учета электроэнергии. Практический опыт работы с оборудованием поможет молодым специалистам в будущем уверенно чувствовать себя, сталкиваясь с задачами построения систем электроснабжения, уверены в Орловском энергосбыте.

Добавим, что ресурсоснабжающая компания и Орловский ГАУ многие годы сотрудничают в сфере подготовки будущих специалистов и повышения квалификации действующих сотрудников компании. Это и участие в образовательной деятельности, и поддержка конкурсов профмастерства, а также экспертное участие. Подобное сотрудничество – один их вариантов изучения работодателем своих перспективных сотрудников, подчеркивают в компании.

ИА «Орелград»

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