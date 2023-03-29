Орловский завод благодаря займу ФРП расширил выпуск кабельной продукции

«Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ» запустил новую линию по выпуску кабельно-проводниковой продукции для передачи электроэнергии.

Инвестиции в открытие производства превысили 116 млн рублей, из которых 30,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 13,2 млн рублей – региональный Фонд развития промышленности Орловской области. Заем выдан по федерально-региональной программе «Проекты развития».

На средства ФРП предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование – линию для скрутки кабельной продукции. Ее использование обеспечивает высокую производительность труда с учетом применения ресурсо- и энергосберегающих методов производства и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

На новом оборудовании компания выпускает силовые и контрольные кабели из медных и алюминиевых жил для передачи электроэнергии. Кабели изготавливаются на 100% из отечественных материалов и сырья. На всю продукцию получены сертификаты соответствия ГОСТу.

«Основными заказчиками нашей продукции являются строительные и энергетические компании, электротехнические предприятия, дилеры кабельной продукции и медной электротехнической шины. Сейчас мы производим свыше 18000 км кабеля и порядка 130 км электротехнической шины в год. Благодаря ФРП мы приобрели новое оборудование, которое позволило значительно увеличить производственные мощности, а также сократить сроки производства по некоторым видам продукции», — прокомментировал Сергей Кутенев, генеральный директор ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ».

Общая численность сотрудников завода составляет 441 человек. Запуск новой линии позволил создать 28 дополнительных рабочих мест.

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