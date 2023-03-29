Суд вынес приговор по делу о краже 13 тонн топлива

На скамье подсудимых оказался один из участников криминальной схемы.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор коллег из Залегощенского района по уголовному делу о краже дизельного топлива из нефтепровода. В этом преступлении признан виновным 43-летний житель Орла. У него были сообщники, но их деяния выделены в отдельное производство.

Незаконную врезку обнаружили сотрудники региональных управлений ФСБ И МВД в ноябре 2021 года. Выяснилось, что через замаскированный отвод, оборудованный в укромном месте в Залегощенском районе, фигурант сливал горючее в подготовленные емкости. Потом их вывозил на автомобиле.

Кражи продолжались с июня по ноябрь 2021 года. За четыре месяца было похищено 12,7 тонны горючего общей стоимостью около 700 тысяч рублей.

Расследование продолжалось более года. Было проведено большое количество судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической, физико-химической, биологической, ДНК и других. Их результаты позволили доказать причастность фигуранта к преступлению.

Мужчина приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»