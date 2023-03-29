В сохранность ливенских памятников вложат миллион

В Ливнах в новой редакции утвердили программу развития культуры.

Администрация города Ливны обновила параметры муниципальной программы «Культура и искусство», которая была утверждена в первоначальной редакции еще в 2019 году. Ее целями провозглашены укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан, сохранение исторического и культурного наследия, его использование для воспитания и образования и другое. В рамках одной из подпрограмм планируется проведение комплекса мероприятий по благоустройству и ремонту военно-мемориальных объектов в городе, паспортизации объектов культурного наследия и увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию данной подпрограммы, с учетом прошедших лет составляет 3,188 миллиона рублей. Из них 2023 году планируется выделение 180 тысяч рублей, в 2024 году – 956,6 тысячи рублей, в том числе 780 тысяч из областного бюджета, в 2025 году – 80 тысяч рублей. Целевым индикатором программы предусмотрено увеличение доли паспортов на объекты культурного наследия на 0,1 процента ежегодно.

«Сохранение объектов культурного наследия — одна из самых значимых задач для развития отрасли культуры города, — говорится в паспорте программы. — В нашем городе расположено 64 памятника истории и культуры, из них: один объект культурного наследия федерального значения (Свято-Сергиевский кафедральный храм), 54 объекта культурного наследия регионального значения. Сюда относятся памятники архитектуры и градостроительства: большей частью жилые дома постройки XIX века, расположенные по улицам Ленина, Пушкина, Дзержинского, Свердлова, Дружбы Народов, капитана Филиппова».

К объектам регионального значения относятся памятники истории и монументального искусства: братские захоронения, расположенные на территории города, а также могилы воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга в Афганской Республике. Девять памятников имеют статус объектов культурного наследия местного значения. В первую очередь, историческую ценность для города представляет памятник археологии «Селище Пушкарское», расположенный на окраине города в конце улицы Любушкина и на левом берегу реки Ливенка близ устья реки Серболовка. Он имеет культурный слой почвы, относящийся к раннему железному веку, датируется примерно 800 годом до нашей эры.

Также статус объектов культурного наследия имеют памятники истории и монументального искусства: мемориальный комплекс на Площади Победы, галерея ливенцев – героев Советского Союза, памятник воинам-интернационалистам, памятные знаки, барельефы и бюсты. В числе самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалисты называют «отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние». В рамках программы планируется выделение средств на поддержание объектов культурного наследия (главным образом, памятников военной истории) в надлежащем состоянии.

ИА «Орелград»