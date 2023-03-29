В суд передано дело об организации в Орле подпольного игрового клуба

29.3.2023 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Четыре гражданина получили «преступный доход в размере не менее 95 000 рублей».

Фото СУ СК России по Орловской области

О завершении расследования сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области.  Четверым жителям Орла вменяют организацию и проведение азартных игр, вне разрешенной законом зоны. Обвиняемые действовали с ноября 2020 по февраль 2022 года. Игровое оборудование было установлено в четырех помещениях в двух районах областной столицы.

«В результате незаконной деятельности обвиняемыми получен преступный доход в размере не менее 95 000 рублей», — сообщает орловский СКР.

Организаторы игрового клуба полностью признали свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Отметим, преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

Напомним, в январе был вынесен приговор аналогичной группе. Шесть человек, участвовавших в незаконной организации азартных игр, получили  от 2 лет до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Штрафы составили от 100 тысяч до 1 миллиона 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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