Близкие участников СВО могут получить помощь психологов

Ее готовы оказать в учреждениях социального обслуживания населения.

Члены семей участников участников спецоперации могут рассчитывать на помощь психологов в учреждениях социального обслуживания Орловской области. Консультации проводятся лично или дистанционно, сообщила пресс-служба губернатора.

Уточнятся, что специалисты учреждений соцобслуживания прошли специальный курс обучения основам оказания экстренной помощи родным бойцов, участвующих в СВО.

Контакты психологов можно посмотреть на сайте департамента соцзащиты в разделе «Психологическая помощь».

ИА «Орелград»