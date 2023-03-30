Близкие участников СВО могут получить помощь психологов

30.3.2023 | 8:07 Новости, Общество

Ее готовы оказать в учреждениях социального обслуживания населения.

Члены семей участников участников спецоперации могут рассчитывать на помощь психологов в учреждениях социального обслуживания Орловской области. Консультации проводятся лично или дистанционно, сообщила пресс-служба губернатора.

Уточнятся, что специалисты учреждений соцобслуживания прошли специальный курс обучения основам оказания экстренной помощи родным бойцов, участвующих в СВО.

Контакты психологов можно посмотреть на сайте департамента соцзащиты в разделе «Психологическая помощь».

ИА «Орелград»

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