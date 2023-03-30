Детский омбудсмен оценил орловскую демографию

30.3.2023 | 12:06 Новости, Общество

Выводы в докладе правозащитника получились печальными. Уполномоченный по права ребенка в Орловской области Константин Домогатский обнародовал доклад о деятельности в 2022 году. В нем правозащитник рассказал в числе прочего и о некоторых аспектах демографической ситуации в Орловской области. Она, по его оценкам, сложная. Причем проблема, по мнению многих специалистов, в том числе связана с негативными последствиями демографических волн и снижением количества женщин репродуктивного возраста. Наличие определенных рисков, связанных со снижением уровня жизни и неопределенности на рынке труда, вызванных беспрецедентным экономическим давлением на Россию, побуждает молодых людей откладывать рождение детей на другой более благоприятный период, говорится в докладе.

«В Орловской области, как и в России в целом, продолжается падение общей численности населения, — отмечает детский омбудсмен. — Только за последние 4 года численность населения в регионе сократилась на 25 тысяч 373 человека (2019 год – 739 467 человек, 2022 – 714 094 человек). Проведя анализ статистических данных численности детского населения по возрасту следует отметить, что в 2019 году количество детей от 0 до 13 лет (включительно) составило 107 761 человек, а в 2022 году оно уменьшилось до 102 521 человек».

За последние три года, по данным Управления ЗАГС Орловской области, продолжало снижаться число родившихся детей в орловских семьях: 2020 год — 5783 человек, 2021 – 5451, 2022 — 5028. В структуре родившихся младенцев по-прежнему преобладают мальчики (в 2020 году их было 3016, в 2021 — 2818, в 2022 — 2615). В отношении рождения младенцев женского пола за последние 3 года тоже произошли значительные изменения (2020 год — 2767 человек, 2021 – 2633, 2022 — 2413). Общая статистика рождаемости в 2022 году показывает уменьшение численности новорожденных на 423 ребенка.

ИА «Орелград»

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