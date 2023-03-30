Экс-главу «РегионСпортСтроя» крупно оштрафовали

К административной ответственности он был привлечен по требованию прокуратуры.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по заявлению прокуратуры Заводского района города Орла к бывшему руководителю ООО «Регион Спорт Строй» Максиму Корневу. Надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении ответчика к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ, сославшись на то, что тот не исполнил обязанности по передаче документов и материальных ценностей ООО конкурсному управляющему. Основанием для подачи заявления в суд послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой по обращению Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области. Было установлено, что определением арбитражного суда в октябре 2021 года в отношении компании «Регион Спорт Строй» была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

В марте 2022 года компания решением арбитражного суда была признана банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. Задолженность фирмы по обязательным платежам перед Российской Федерацией была включена в реестр требований кредиторов в сумме 39 346 рублей. Конкурсным управляющим в адрес бывшего руководителя было направлено требование о передаче ему документов и материальных ценностей обанкротившейся фирмы.

Поскольку документация не была передана, арбитражный управляющий обратился в суд с ходатайством об обязании бывшего директора сделать это, так как документы, необходимы для проведения процедуры конкурсного производства. В ноябре 2022 года требование арбитражного управляющего было удовлетворено. Бывшего руководителя «Регион Спорт Строя» обязали передать конкурсному управляющему документы в течение семи дней с даты получения судебного акта.

Однако требования суда также не были исполнены, документация и материальные ценности конкурсному управляющему не передавались. В прошлом году к делу подключились налоговики, которые обратились в прокуратуру с заявлением и просили о привлечении к административной ответственности бывшего руководителя «Регион Спорт Строя» за непредставление конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации компании-должника. Изучив прокурорские материалы, суд признал экс-руководителя виновным и постановил привлечь его к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году с ООО «Регион Спорт Строй» был заключен контракт на строительство ФОКа в детском лагере «Ветерок». Финансирование работ осуществлялось по нацпроекту «Демография». В ходе строительства применялись материалы, не соответствующие документации, часть работ выполнена с нарушениями, а часть — не в полном объеме. При этом в актах указаны ложные сведения и оплата произведена. Общий ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 10,6 млн рублей. В результате незаконных действий подрядчика объект не был введен в эксплуатацию из-за невозможности его безопасной эксплуатации.

ИА «Орелград»