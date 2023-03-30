Лучших наставников выберут в Орловской области

В регионе объявлен конкурс для носителей практик наставничества.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2023» в Орловской области. Проводится он в целях реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Для проведения мероприятия создан экспертный, персональный состав которого также утвердил губернатор. Председателем экспертного совета стал Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

Как следует из положения, конкурс проводится с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества. Он необходим для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, а также для тиражирования самых эффективных практик наставничества в Орловской области. Иными словами, проведение конкурса «направлено на поиск и отбор успешных практик наставничества для их дальнейшей популяризации».

Организатором выступает региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности при содействии департамента промышленности и торговли и некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области». Организатор обязан обеспечить равные условия участия и гласность проведения конкурса, а также не допустить разглашение сведений о результатах ранее даты их официального объявления.

Участниками могут стать юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Орловской области, которые являются носителями практик наставничества. Участие в конкурсе является бесплатным. В этом году он проводится в следующих номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда»; «Профессиональное развитие молодежи»; «Цифровые инновации на предприятии»; «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»; «Наставничество в социальной сфере».

Последняя из них является специальной, в ней могут принять участие предприятия, не являющиеся участниками национального проекта «Производительность труда». В данной номинации представляются практики, реализуемые на предприятиях социальной сферы (образование, здравоохранение, туризм, наука, культура и спорт) и направленные на повышение качества предоставления социальных услуг, а также развитие профессиональных компетенций у работников социальной сферы.

Проведение конкурса намечено на второй-третий кварталы, награждение по результатам должно пройти до 1 октября 2023 года. Один участник имеет право направить заявку для участия только по одной из номинаций. Принимать заявки будут с 10 апреля по 15 мая 2023 года включительно. По результатам проведения конкурса победителям и финалистам по каждой номинации вручат дипломы. Участники, не признанные победителями и финалистами, в качестве поощрения получат благодарственные письма.

ИА «Орелград»