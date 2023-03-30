На Орловщине пересмотрели почти 500 договоров в пользу бизнеса

30.3.2023 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Договоры были пересмотрены в рамках мер господдержки.

Орловское Управление Федеральной антимонопольной службы России подвело итоги реализации мер поддержки операторов наружной рекламы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках данного механизма власти Орловской области в пользу бизнеса пересмотрели уже 478 договоров. Речь идет о реализации федерального закона, принятого в июле 2022 года. Кстати, его разработчиком выступило ФАС России.

«Благодаря ему, у органов местного самоуправления появилась возможность продлевать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственном или муниципальном недвижимом имуществе на год, а также переносить срок платежей и снижать плату по ним до 50 процентов на срок не более года», — пояснили в Орловском УФАС.

Непосредственно в Орловской области в рамках данного закона, согласно поступившей в территориальное управление службы от органов местного самоуправления информации, на сегодняшний день продлены сроки действия 209 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кроме того, в рамках того же механизма в регионе были пересмотрены условия 269 договоров в части снижения или отсрочки оплаты операторам наружной рекламы.

«Таким образом, предложенная ФАС России временная мера доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики», — резюмируют в Орловском УФАС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования