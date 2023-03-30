На Орловщине пересмотрели почти 500 договоров в пользу бизнеса

Договоры были пересмотрены в рамках мер господдержки.

Орловское Управление Федеральной антимонопольной службы России подвело итоги реализации мер поддержки операторов наружной рекламы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках данного механизма власти Орловской области в пользу бизнеса пересмотрели уже 478 договоров. Речь идет о реализации федерального закона, принятого в июле 2022 года. Кстати, его разработчиком выступило ФАС России.

«Благодаря ему, у органов местного самоуправления появилась возможность продлевать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственном или муниципальном недвижимом имуществе на год, а также переносить срок платежей и снижать плату по ним до 50 процентов на срок не более года», — пояснили в Орловском УФАС.

Непосредственно в Орловской области в рамках данного закона, согласно поступившей в территориальное управление службы от органов местного самоуправления информации, на сегодняшний день продлены сроки действия 209 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кроме того, в рамках того же механизма в регионе были пересмотрены условия 269 договоров в части снижения или отсрочки оплаты операторам наружной рекламы.

«Таким образом, предложенная ФАС России временная мера доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики», — резюмируют в Орловском УФАС.

ИА «Орелград»