Обращение с бродячими собаками проконтролируют свыше

Контролирующие функции возложены на областное управление ветеринарии.

Управление ветеринарии Орловской области утвердило порядок контроля за осуществлением органами местного самоуправления мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Напомним, указанные полномочия были переданы на муниципальный уровень в 2023 году. Власти на местах сами определяют ответственный за это орган компетенции. Как правило, подобные функции возлагаются на районные отделы сельского хозяйства.

Новый документ призван урегулировать функции контроля в данной сфере уже за самими чиновниками на местах. Они делегированы областным законом региональному управлению ветеринарии. При этом в мероприятия проверок не будет входить контроль за использованием имущества в данной сфере. Целями контроля провозглашены предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления требований в области обращения с животными без владельцев, а также использование предоставленных им финансовых средств.

Контроль будет осуществляться в форме документарных и выездных плановых и внеплановых проверок. Проверяющие будут судить о работе на местах по ряду критериев, в том числе по объему и качеству выполнения переданных полномочий (прогнозные и фактические достигнутые показатели), по отсутствию или наличию жалоб со стороны физических и юридических лиц за ненадлежащее осуществление полномочий и т.д.

Проверки осуществляются должностными лицами управления ветеринарии, но к ним могут привлекаться сотрудники учреждений, подведомственных управлению, а также специалисты сторонних компетентных организаций, в том числе других отраслевых функциональных органов, аккредитованные эксперты и представители общественности, сказано в документе. По результатам плановых и внеплановых проверок сотрудники управления ветеринарии вправе выдавать письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законов, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. Впрочем, указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

«Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц проводятся управлением на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Орловской области, — следует из текста приказа. — При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года».

ИА «Орелград»