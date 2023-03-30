Орловские заключенные выступят в финале конкурса «Калина красная»

В Орловской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в регионе поведены итоги местного этапа Всероссийского конкурса среди осужденных «Калина красная». Он проводится ежегодно. В нем принимают участие музыкальные авторы и исполнители. Данный конкурс уже давно завоевал популярность среди осужденных. В этом году заявки на участие в региональном этапе поступили в УФСИН из шести подведомственных учреждений.

«Большинство произведений — авторские, что является одним из основных требований положения о конкурсе, — пояснили в пресс-службе ведомства. — По единогласному мнению жюри победителями песенного конкурса в Орловской области были признаны осужденные из СИЗО-1 с авторской патриотической песней. Второе место у исправительной колонии №5 (поселок Нарышкино), третье место – у исправительной колонии №6 (поселок Шахово)».

В УФСИН добавили, что видеоматериалы победителей регионального этапа из СИЗО-1 уже направлены в Федеральную службу исполнения наказаний для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная». Тем временем, в преддверии Всемирного дня театра для осужденных колонии — поселения №7 (город Мценск) любительский театр «Коллаж» представил спектакль «Бессовестные» по произведению Василия Шукшина.

«Это лирическая комедия о жизни в глубинке России во второй половине XX века, — уточнили в пресс-службе УФСИН. — В этих незамысловатых историях проявляются и отношения человека и государства, и корни русской самобытности, и вечные проблемы любви и одиночества. Артисты любительского театра «Коллаж» уже во второй раз посещают учреждение со своими постановками. Осужденным понравился спектакль, игра актеров. Провожали артистов бурными аплодисментами и с пожеланиями, что еще будет возможность познакомиться с творчеством талантливого коллектива театра».

ИА «Орелград»