Правительство получило предупреждение из-за субсидий для СМИ

Решение губернаторской команды о финансировании ТВ оказалось сомнительным.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области усмотрело в действиях правительства Орловской области признаки нарушения антимонопольного законодательства и официально выдало губернаторской команде предупреждение о прекращении нарушений. Речь идет о постановлении правительства от 26.12.2022 № 842. Как уже писал «Орелград», этим документом был утвержден «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение на территории Орловской области телерадиопрограмм». Бюджетные деньги должны выделяться для возмещения части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением телерадиопрограмм в 2023-2026 годах.

Однако специалистами УФАС были выявлены признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно ему органам государственной власти субъектов РФ запрещается принимать акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. Спорное постановление орловского правительства устанавливает условия, на которых можно получить субсидию. Так, организация, осуществляющая производство, выпуск и распространение телерадиопрограмм, должна быть зарегистрирована в Орловской области; территория распространения телерадиопрограмм должна составлять не менее 50% охвата населения в Орловской области; территория распространения наземного эфирного цифрового телевещания должна охватывать не менее пяти административных центров; общий объем телевизионного вещания должен составлять не менее 160 часов в неделю и т.д.

Отметим, что субсидии положены за «размещение информационных материалов, направленных на повышение интереса жителей Орловской области к российской и региональной общественной и политической жизни, формирование благоприятного имиджа России и Орловской области в частности». Таким образом, спорный порядок определяет получателей субсидии, в том числе в зависимости от места регистрации хозяйствующего субъекта (территория Орловской области).

«Орган госвласти субъекта РФ вправе определить категорию хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий, при этом он не может устанавливать дискриминационных условий в числе критериев отбора таких получателей, — отмечено в предупреждении УФАС. — Согласно части 1 статьи 8 Конституции в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».

Иными словами, могут быть признаны дискриминационными условия, исключающие возможность получения субсидии организациями, зарегистрированными в других регионах страны. В данном случае претендовать на поддержку могут только орловские телевизионщики, что ставит их коллег из других регионов в неравные условия при проведении конкурсного отбора.

Кроме того, было установлено, что за период с 2019 года по 2022 год субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением телерадиопрограмм в Орловской области, были предоставлены только АО «ОТРК» на общую сумму 138,731 миллиона рублей, что подтверждается письмом администрации губернатора и правительства Орловской области от 20.01.2023 № АГП-22.

«При этом администрация губернатора и правительства Орловской области сообщила, что иные хозяйствующие субъекты за получением субсидии не обращались, информация о соответствии иных хозяйствующих субъектов условиям получения субсидии, указанным в порядке отсутствует, — следует из предупреждения. — Более того, в 2023 году за получением субсидии также обратилось только АО «ОТРК».

Между тем, по информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, только на территории Орловской области осуществляют производство, выпуск и распространение телерадиопрограмм 11 хозяйствующих субъектов. Следовательно, рынок производства, выпуска и распространения телерадиопрограмм является конкурентным. В результате УФАС предупредило правительство о необходимости прекращения нарушений путем внесения изменений в спорный порядок: чиновникам губернатора предложено исключить из него описанные положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства, в срок до 15 мая 2023 года.

ИА «Орелград»