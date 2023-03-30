В Орле не смогли договориться о повышении МРОТ

Принятие решения о региональном зарплатном минимуме отложено.

В Орле состоялось первое в этом году заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), прошло оно очень активно, так как рассмотренные вопросы касались разных направлений и отраслей. Например, заметное «оживление» вызвал вопрос «О проекте регионального соглашения о минимальной заработной плате в Орловской области на 2023 год». Федерация профсоюзов настаивает на заключении такого регионального соглашения для поддержания самых низкооплачиваемых категорий работников.

«Предлагается установить уровень минимальной заработной платы в Орловской области на уровне «чистого МРОТа», то есть, чтобы человек после вычета налогов получал на руки не менее 16 242 рубля — размер федерального МРОТа до вычета налогов, — пояснили в ФПОО. — Комиссия решила продолжить работу по согласованию позиций сторон по вопросу заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате».

Также был рассмотрен вопрос «О социальном партнерстве в отраслях жилищно-коммунального хозяйства и спорта». Эти отрасли, как уточнили профсоюзы, объединяет отсутствие регионального отраслевого соглашения. Организациям ЖКХ и спорта приходится пользоваться положениями федеральных соглашений и соглашения, заключенного между правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов и региональным объединением работодателей. Отсутствие регионального отраслевого соглашения негативно влияет, в первую очередь, на положение работников.

«Так, областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения, по информации ее председателя Вячеслава Коцепчука, объединяет 32 первичных профсоюзных организаций численностью 1871 член профсоюза, — говорят в ФПОО. — В отрасли действует 21 коллективный договор. Ряд организаций теплоэнергетики, все организации, выполняющие муниципальные контракты (содержание улично-дорожной сети, благоустройство), управляющие организации, организации ЖКХ сельских районов не заключали коллективные договоры. Отказались от присоединения к федеральному отраслевому тарифному соглашению в ЖКХ 30 управляющих компаний, сервисных и подрядных организаций (общая численность работников группы около 400 человек). Хотя областная организация профсоюза разработала проект соглашения о сотрудничестве в этой группе компаний, но оно не было подписано».

ИА «Орелград»