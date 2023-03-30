В Орле отметят восьмилетие отряда «ЛизаАлерт»

30.3.2023 | 7:33 Новости, Общество

Желающих присоединиться ждут в это воскресенье на улице Ленина.

2 апреля исполнится восемь лет с того момента, как добровольцы отряда «ЛизаАлерт» совершили первый поиск пропавшего человека в Орловской области. К этой дате приурочат тематическое мероприятия.

Желающих присоединиться ждут с 12:00 до 15:00 на на площадке перед типографией «Труд» и МФЦ (ул. Ленина, 9) в Орле.

Инструкторы проведут профилактическую игру для детей «Панда Алерт». В непринужденной обстановке ребятам расскажут, как ориентироваться в природной среде, помогут закрепить знания и привить навыки анализа местности. Освежить в памяти эту информацию не помешает и взрослым.

Также собравшимся расскажут о пути, который отряд проделал за восемь лет, что изменилось за эти годы, как искали людей тогда и как это делают сейчас, сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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