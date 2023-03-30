В Орле возобновили дорожный ремонт на улице Пионерской

30.3.2023 | 15:13 Видео, ЖКХ, Новости

Они были «прерваны из-за ранней зимы в прошлом году», уточнили в администрации.

Речь идет об обновлении тротуаров на отрезке между улицами Горького и Салтыкова-Щедрина, а также устранении дефектов.

Бригады ООО «Монолитстрой» вернулись на улицу Пионерскую, чтобы завершить прерванный в прошлом году ремонт тротуаров. Погодные условия позволяют выполнять работы.

Кроме устройства тротуара на нетронутом участке от улицы Горького до улицы Салтыкова-Щедрина подрядчик устранит дефекты, возникшие за зиму. Обнаружилось, что некоторые плитки плохо закреплены и качаются. Также не просыпаны швы и образовались сколы бортовых камней. Затем на участке улицы установит дорожные знаки.

В мэрии уточнили, что по поручению мэра Орла Юрия Парахина все работы должны завершить до 1 мая.

ИА «Орелград»

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