В Орловской области на базе семейных МФЦ откроют центры поддержки военнослужащих

30.3.2023 | 13:36 Новости, СВО

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе интервью «Вести-Орел».


Предполагается, что специализированные центры будут оказывать помощь всем категориям военнослужащих, в том числе и бойцам СВО.

Он уточнил, что центры поддержки военнослужащих в Орловской области планируют открыть на базе семейных МФЦ в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове. Там организуют работу «одного окна». Специалисты буду консультировать бойцов СВО и других ветеранов боевых действий. 

Добавим, что сегодня за каждым орловским участником СВО закреплен куратор. Также оформлены «паспорта военнослужащего», куда занесены данные бойцов и его родственников для оперативного оказания адресной помощи.

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