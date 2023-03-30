В Орловской области переходят на весенний ритм вывоза ТКО

Весенний период традиционно характеризуется повышением объема образования ТКО и необходимостью уборки отходов, остающихся на контейнерных площадках после таяния снега.

Особенно остро проблемы содержания мест накопления ТКО проявляются в сельских поселениях и частном секторе городов. Это, прежде всего, связано с уборкой приусадебных участков и очисткой подвалов.

В связи с этим, Губернатором Орловской области А.Е. Клычковым было поручено в двухнедельный срок привести в надлежащее состояние места накопления коммунальных отходов. Для координации мероприятий, направленных на исполнение поручения Губернатора, 27.03.2023 ООО «УК «Зеленая Роща» провело рабочее совещание с участием руководителей предприятий–перевозчиков ТКО.

Переход с зимнего режима, характеризуемого пониженным мусоронакоплением и возможностью вывозить ТКО один раз в течение трех суток, на весенний ритм работы требует строгого соблюдения графика вывоза и уборки мест погрузки отходов.

По итогам обсуждения предприятиям-перевозчикам поручено обеспечивать оперативную уборку мест погрузки ТКО от просыпавшихся из накопительных ёмкостей отходов, и не допускать перенакопление ТКО, строго соблюдая графики работы мусоровозной техники.

Несмотря на масштабную разъяснительную работу о недопустимости складирования в местах накопления ТКО отходов, не относящихся к коммунальным, на контейнерных площадках периодически оказываются кирпичи, грунт, штукатурка, балки и бревна, а также автомобильные покрышки. Предприятиям-перевозчикам поручено оперативно сообщать ООО «УК «Зеленая роща» о фактах появления указанных отходов на контейнерных площадках. Региональный оператор, в свою очередь, будет информировать собственников соответствующих земельных участков о необходимости уборки данных отходов.

Перевозчиков уведомили о необходимости бережного отношения к мусоронакопительным емкостям (контейнерам и бункерам), часто повреждаемым при погрузке ТКО. Кроме того, вывозящим отходы предприятиям поручено сообщать о потребности ремонта или замены вышедших из строя контейнеров и бункеров на конкретных площадках.

Все указанные поручения зафиксированы в протоколе, контроль исполнения которого будет осуществляться региональным оператором.

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