В суд Орла передано дело о пытке сбыта крупной партии наркотиков

Иностранец намеревался распространить около 100 граммов запрещенного вещества.

Перед судом предстанет гражданин Узбекистана, которого задержали при попытке сбыта наркотиков на территории Орла. Он действовал в сговоре с лицами, деяния которых рассматриваются в отдельном производстве.

Следствие установило, что в январе текущего года мужчина по наводке сообщников намеревался сбыть около 100 граммов наркотиков через тайники-закладки на территории Орла. Завершить преступление он не смог, так как был задержан полицией. Наркотики изъяли.

Расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт запрещенных веществ завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»