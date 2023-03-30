В суд Орла передано дело о пытке сбыта крупной партии наркотиков

30.3.2023 | 13:29 Новости, Происшествия

Иностранец намеревался распространить около 100 граммов запрещенного вещества.

Перед судом предстанет гражданин Узбекистана, которого задержали при попытке сбыта наркотиков на территории Орла. Он действовал в сговоре с лицами, деяния которых рассматриваются в отдельном производстве.

Следствие установило, что в январе текущего года мужчина по наводке сообщников намеревался сбыть около 100 граммов наркотиков через тайники-закладки на территории Орла. Завершить преступление он не смог, так как был задержан полицией. Наркотики изъяли.

Расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт запрещенных веществ завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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