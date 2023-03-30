Восемь иностранцев попались на незаконном наркообороте

Иностранцем оказался каждый пятый наркоделец, задержанный в Орле.

За два месяца 2023 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 71 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. В их числе 51 преступление из категории тяжких и особо тяжких, 29 преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере, а 39 преступлений были связаны непосредственно со сбытом наркотиков.

Такие данные приводит региональное Управление МВД России, обнародовавшее аналитическую справку о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за первые два месяца текущего года. Сообщается также, что по выявленным в этом году преступлениям за отчетный период времени из незаконного оборота в целом было изъято 1,23 килограмма различных наркотических средств. К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено уже 47 человек, среди которых оказалось восемь иностранных граждан. По сути, каждый пятый привлеченный к ответственности наркоделец оказался иностранцем. Также добавим, что за первые два месяца года было пресечено 96 административных правонарушений линии незаконного оборота наркотиков.

«В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за наркооборотом в отчетном периоде проведено 53 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 1700 человек, из которых 85 процентов – несовершеннолетние, — следует также из информации регионального Управления МВД. — Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления проведен региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

ИА «Орелград»