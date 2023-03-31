Чемпионат России по пляжному сумо может пройти в Орле

Помимо этого, в этом году наш регионе примет несколько крупных спортивных турниров.

В этом году Орловскую область ждет насыщенный спортивный сезон. Регион уже принял несколько крупных турниров — первенство России по фехтованию, чемпионат и первенство ЦФО по ММА, чемпионат России по сумо. Дальше — больше.

На онлайн-брифинге 30 марта начальник департамента физкультуры и спорта области Алексей Берестов сообщил, что летом в Орле пройдет чемпионат России по каратэ. Также в этом году город соберет участников чемпионатов страны по волейболу и пляжному волейболу.

Чиновник напомнил, что в прошлом году наш город уже принимал турнир по пляжному волейболу. Соревнования вызвали большой интерес со стороны зрителей. В этот раз планируют создать более комфортные условия для жителей и гостей города, чтобы все желающие могли понаблюдать за состязаниями на песке.

Кроме того, совместно с Минспорта РФ прорабатывается возможность проведения в Орле чемпионата России по пляжному сумо, также в этом году, сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»