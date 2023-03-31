Орловщина присоединится к всероссийской ярмарке вакансий

Это будет первая в истории страны ярмарка такого масштаба.

Служба занятости анонсировала всероссийскую ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей». Это будет первое подобное мероприятие в истории страны.

Ярмарка пройдет в два этапа. Первый — региональный, состоится 14-15 апреля. В Орловской области работодатели и соискатели соберутся на площадке библиотеке имени И.А. Бунина. Начало в 11:00.

Второй этап — федеральный, стартует в июне. В его рамках на портале «Работа в России» создадут отдельную страницу, где желающие смогут ознакомиться с предложениями работодателей со всей страны, сообщили в управлении труда и занятости Орловской области.

ИА «Орелград»