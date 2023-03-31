Резиденты ТОСЭР инвестировали в экономику 4,6 миллиарда рублей

В Мценске измерили объемы инвестиций в экономику города за последние годы.

Администрация города Мценска подвела итоги работы за минувший год, в частности, измерила уровень инвестиций. В мэрии их называют главным инструментом реализации концепции развития города. Согласно официальным данным, в январе-декабре 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Мценска составил 1,069 миллиарда рублей. Крупными и средними предприятиями и организациями было вложено 420,37 миллиона рублей против 363,3 миллиона рублей годом ранее.

Инвестиции резидентов ТОСЭР «Мценск» власти райцентра оценили в 496,56 миллиона рублей. Удельный вес объема инвестиций в основной капитал, направленный в экономику города Мценска резидентами, составил 46,4 процента от общего объема инвестиций в основной капитал. Сообщается, что на сегодняшний день в качестве резидентов ТОСЭР «Мценск» действуют 13 предприятий, из которых 12 являются представителями малого и среднего предпринимательства. В 2022 году статус резидента ТОСЭР получили еще два предприятия — «Мценскпрокат» и «Биопласт».

«За период 2019-2022 годы предприятиями-резидентами инвестировано в экономику города 4,614 миллиарда рублей, в том числе в основной капитал – 2,99 миллиарда рублей, создано 2250 новых рабочих мест, — говорится, например, в отчете главы города Мценска. — Целевое значение показателя по созданию новых рабочих мест резидентами ТОСЭР «Мценск», предусмотренное соглашением с Минэкономразвития России на 10-летний период, исполнено досрочно в 2021 году. Завершили инвестиционные фазы и приступили к выпуску продукции следующие предприятия-резиденты ТОСЭР «Мценск»: ООО «НПО АУРУС», ООО «Завод профессионального оборудования», ООО «Бостех», ООО «Вестэйдж», ООО «Форис», ООО «Корпорация Квазар», ООО «ПК «Сириус», ООО «МРК».

ИА «Орелград»