В новые регионы не отправят. В Орловской области 1 апреля стартует весенний призыв

31.3.2023 | 9:56 Новости, Общество

Он коснется лиц в возрасте от 18 до 27 лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в ряды российской армии. Кампания пройдет по стране в период с 1 апреля по 15 июля. За это время необходимо будет набрать 147 тысяч срочников. Также будут уволены с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву.

Возрастной ценз призывников не изменился. Он по-прежнему варьируется в пределах от 18 до 27 лет. Также, комментируя весенний призыв, депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что срочников не станут отправлять на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. В новых регионах РФ весеннего призыва не будет.

Напомним, норма призыва, установленная штабом округа на призыв весной 2022 года  для Орловской области, составляла 990 человек. План был выполнен. В части Министерства обороны  РФ отправились 928 человек, в другие виды, рода войск и воинские формирования – 62 человека.

ИА «Орелград»

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